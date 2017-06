Los cinco momentos más incómodos de Jimmy Morales en entrevista con Jorge Ramos

El periodista Jorge Ramos, de Univisión, entrevistó al presidente Jimmy Morales sobre su responsabilidad en la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el retiro de su inmunidad y sobre el caso de corrupción Botín Registro de la Propiedad en el que está involucrado su hijo José Manuel Morales y hermano Samuel “Sammy” Morales.

La entrevista comenzó muy cordial pero conforme Ramos le fue cuestionando el mandatario se molestó y le pidió al periodista no interrogarlo más.

Hogar Seguro

¿Entonces me dice que no es su culpa -la tragedia en el Hogar Seguro-?

Una culpa directa y una imputación hacia la presidencia por algo que sucede en un lugar ajeno, en un momento determinado, con unas circunstancias especificas, por supuesto que no.

¿Puede la corrupción ser considerado algo normal? Esto dijo el presidente @jimmymoralesgt. Más este domingo en #AlPunto 10am/9c/1pac pic.twitter.com/NgrNQN1XpD — Al Punto Univision (@AlPunto) June 16, 2017

Inmunidad

¿Estaría dispuesto a que le quiten su inmunidad para declarar en el caso?

Si en caso la justicia de Guatemala cree que debería suceder y romper ciertos ordenes constitucionales o ciertos ordenes democráticos, por supuesto.

Caso Botín

¿Cree que su hermano Sammy y su hijo José Manuel no son culpables de corrupción?

Mire, tal vez todo eso es parte de lo que se ha vivido en el país. Una corrupción que de una u de otra forma en Latinoamérica, Guatemala y muchas partes del mundo en determinado momento se han considerado como normales; sin embargo, en ese momento que está viviendo Guatemala de lucha contra la corrupción hasta las pequeñas y grandes faltas, los delitos deben ser verificados, estudiados y sancionados.

[NACIONALES] La entrevista al presidente Jimmy Morales que genera polémica en las redes. https://t.co/5rjCEYQBRA pic.twitter.com/Yuas4V2mqy — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 17, 2017

Corrupción “normal”

¿Corrupción normal? ¿Aceptar la corrupción como algo cultural?

Educacional… Mi hijo estaba estudiando aquí en los Estados Unidos y se regresó a presentarse y dijo: Señores, sí, yo lo hice. Dijo: Aquí estoy.

¿Hizo qué, porque lo están acusando de ofrecer servicios que finalmente no se realizaron y conseguir recibos que no eran legales?

Lo que se hizo, o que se plantea la defensa, se llama fraccionamiento de compra que por alguna razón se hacia mucho en el Estado, antes… El mismo ente investigador plantea que mi hijo y hermano no se beneficiaron económicamente.

Aquí mi entrevista con el presidente de Guatemala sobre la corrupción "normal" y las cosas de las que no habla https://t.co/7vmVgrqB34 — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) June 16, 2017

Pide no hablar del tema

¿Tengo la impresión que está defendiendo a su hermano y a su hijo?

Yo tengo la impresión de que usted me está preguntando y yo le estoy respondiendo.

Dice que no tuvo nada que ver con esto que ocurrió en 2013, pero su hijo vivía en su casa

Lo que estamos platicando sobre la necesidad de trabajar en Guatemala con transparencia. No quiero hablar del tema ¿sabe por qué? Porque cuando empiezo a hablar, usted dice que los estoy defendiendo, entonces estoy teniendo injerencia. No quiero hablar del tema. Ya no hablemos de este tema.

Lo que quiero saber es si usted sabia lo que hacia su hermano y su hijo

Lo que usted está tratando de hacer es sacar una información que de una u otra forma dentro de una investigación se va a saber… Dejemos que la gente juzgue. Yo creo que ya los juzgaron…