Jimmy Morales sobre caso Hogar Seguro: “El presidente no da todas las instrucciones”

“Yo no estoy dando instrucción a nadie de que quite o ponga llave en todas las instituciones o edificios”, respondió este martes el presidente Jimmy Morales al ser consultado por periodistas sobre si dio la orden de dejar a las menores encerradas bajo llave en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El mandatario, quien se mostró molesto, añadió: “A mí me dan informes, no doy instrucciones de poner o no llave. Por favor, se necesitan dos dedos de frente para entender que el presidente no da todas las instrucciones”.