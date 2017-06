Sismo en el mar Egeo es percibido en Grecia y Turquía

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el poderoso temblor se produjo en el mar Egeo, frente a las costas turcas y griegas, y fue percibido en Atenas y Estambul, causando daños materiales en la isla de Lesbos.

El epicentro del sismo se ubicó a 11 kilómetros al sur de Plomari, localidad situada en la costa sur de la isla griega de Lesbos, y a una profundidad de 5.7 kilómetros, según el USGS.

Prelim M6.3 earthquake near the coast of western Turkey Jun-12 12:28 UTC, updates https://t.co/ytflnAt1T7, 675 #deprem tweets/min

— USGSted (@USGSted) June 12, 2017