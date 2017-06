Tiroteo en edificio de Orlando deja varias víctimas

Autoridades estadounidenses investigan un tiroteo registrado dentro de un edificio de oficinas en la ciudad de Orlando, en Florida, el cual dejó seis personas fallecidas.

En declaraciones citadas por El País, el capitán Angelo Nieves, de la oficina del Sheriff del Condado de Orange había indicado previamente que se reportaban “múltiples muertos”, aunque que la situación había sido controlada.

OCSO working shooting scene that has stabilized. Multiple fatalities. Situation contained. Sheriff will brief as soon as info is accurate.

— OCSO FL News (@OrangeCoSheriff) June 5, 2017