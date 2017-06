Reportan tiroteo y explosiones en resort de Filipinas

A través de su cuenta oficial en las redes sociales, el Resorts World Manila informó que el complejo se encontraba cerrado ante los reportes de un tiroteo. Las primeras informaciones indicaban que podría tratarse de un atentado terrorista, mismo que más tarde fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), de acuerdo con AFP.

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men. — Resorts World Manila (@rwmanila) June 1, 2017

La Policía, camiones de bomberos y equipos SWAT llegaron al lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada (hora local) para atender la emergencia, aunque las autoridades todavía no habían revelado datos sobre el incidente o sobre las víctimas.

“La compañía está trabajando muy cerca con la Policía Nacional de Filipinas para asegurar que todos los huéspedes y trabajadores se encuentren a salvo“, escribió el resort en otro mensaje.

The Company is working closely with the Philippine National Police to ensure that all guests and employees are safe. — Resorts World Manila (@rwmanila) June 1, 2017

Testigos citados por la cadena CNN relataron que vieron a un hombre enmascarado disparando en el segundo piso. También se hablaba de posibles explosiones en el interior del complejo.

El Resorts World Manila, también conocido como RWM, es un complejo turístico situado en Newport City, zona que cuenta con numerosos hoteles, restaurantes y bares.

“Rogamos por sus oraciones en estos momentos difíciles“, añadió el RWM.