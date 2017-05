Guatemaltecos en el podio del Memorial 500 en Florida

El equipo guatemalteco conformado por George Hazbun, Adan Ramos, Gabriel Ramos y Diego Cuestas conquistaron el tercer lugar de su categoría, y séptimo lugar en la clasificación general de más de 27 pilotos que tomaron la partida por los 500 kilómetros en Homestead Miami Speedway.

El equipo condujo un Porsche 991 GT3 Cup modelo 2017 con soporte del equipo NGT, de reconocida trayectoria en los seriales GT de Estados Unidos. Partieron en la posición 11 de clasificación según sus mejores tiempos del día sábado y tomaron la salida a la 1pm, liderados por George Hazbun en el inicio de carrera, quien comentó:

“Muy contento con el resultado, a pesar de estar empezando a conocer el carro y las carreras de resistencia creo que el equipo de Guatemala hizo un gran trabajo y no hay mejor sensación que poner la bandera de Guatemala en lo alto del podio. Hay bastantes aspectos que podemos mejorar como equipo pero somos un buen grupo de pilotos dedicados y estoy seguro que iremos subiendo nuestro nivel”.

La carrera tuvo 4 horas de duración, y los pilotos se alternaron según una estrategia pensada en equipo, con Hazbun tomando la salida, relevado por Adán Ramos, Gabriel Ramos y Diego Cuestas para el cierre de la carrera, por lo que cada piloto condujo aproximadamente una hora de competencia. Uno de los factores más críticos fue el calor extremo durante el fin de semana, uno de los días del mes de Mayo más calientes de la historia en el reconocido calor del sur de la Florida que hoy tocó pico de 35 grados C durante la carrera.

El Memorial 500 es parte del serial enduro de FARA (Formula Automobile Racing Association) del 2017 típicamente dividido en las categorías de prototipos y autos GT. El Porsche GT3 Cup de los Guatemaltecos participó en la categoría MP-1-A, la cual es parte de la categoría de autos GT.

El fin de semana no estuvo libre de sorpresas y que durante uno de lo heats de corta duración del día sábado, el auto tuvo un despiste en manos de Adán Ramos que ocasionó algunos daños a la suspensión trasera del auto.

Ramos comentó: “Derivado del reglamento de Porsche Cup internacional, este auto no tiene frenos ABS, lo cual hace el reto más grande para los pilotos. Perdí el auto en una frenada y afortunadamente los daños fueron menores. El equipo NGT trabajó muy profesionalmente durante el sábado por la tarde y domingo en la mañana para darnos un auto ganador para la carrera de Enduro”. Gabriel Ramos por su parte comentó: “el reto de un enduro es terminar la competencia sin errores, sin problemas. El Porsche no nos dio ningún problema en todo el fin de semana y los cuatro pilotos hicimos nuestro mejor esfuerzo por no cometer errores, hacer buenas paradas y completar la competencia en buen puesto. Fue un esfuerzo de equipo”.