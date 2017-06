Republicanos aclaman a Trump por decisión sobre el Acuerdo de París

Su base electoral no esperaba menos, a pesar de que la opinión pública estadounidense en general es menos escéptica sobre el impacto negativo del calentamiento global.

Los estadounidenses están mayoritariamente en contra de la salida del Acuerdo de París. Pero son los demócratas los que más se oponen, no los republicanos.

The Paris Accord is a bad deal for Americans, and @POTUS' action today is keeping his promise to put American workers first. pic.twitter.com/YfbnaymerP

— The White House (@WhiteHouse) June 1, 2017