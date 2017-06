Órdenes de captura llegan “por correo o por cualquier vía” a la PNC, dice director de la entidad

La captura del exviceministro de Economía, Enrique Lacs Palomo, con una orden de aprehensión falsa, ocurrida ayer, fue el tema abordado este jueves en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Como invitados en cabina participaron: Ana Elena Guzmán, subsecretaria general del Ministerio Público (MP); Mario Fuentes Destarac, abogado e integrante del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon); Luis Ramírez, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); y el exviceministro Lacs. Mientras que por la vía telefónica se conversó con el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos.

Los invitados coincidieron en que lo ocurrido debe sentar un precedente en el país para evitar que vuelvan a ocurrir casos similares con cualquier persona. Añadieron que deben revisarse los protocolos que se utilizan en la actualidad para girar, trasladar, recibir y ejecutar las órdenes de aprehensión.

Guzmán calificó lo ocurrido como preocupante, mientras que Ramírez dijo que es algo lamentable lo que le pasó a Lacs, pero que todo procedimiento tiene riesgo de ser vulnerado.

En tanto, Fuentes Destarac consideró que esa captura se trata de algo “inaudito, inexplicable y tremendamente castigador para una persona”.

El exviceministro dijo que está en consulta con abogados para determinar qué acción legal se puede presentar.

A su criterio, lo que le ocurrió “es un asunto montado, que estaba preparado”. Añadió que existe cooptación del sistema de justicia y que la intención de los responsables era desprestigiarlo y afectar su vulnerabilidad como persona y la de sus derechos.

El exfuncionario aseguró que teme por su vida, por la de sus círculos familiares y de sus allegados.

Cuando inició su gestión como viceministro de Economía supo que, desde hace tiempo, algunos importadores estaban haciendo mal uso del Tratado de Libre Comercio con relación al pago de aranceles en la importación de pollo desde Estados Unidos.

A su criterio, este proceso de defraudación que muestra múltiples irregularidades podría tratarse de lo que denominó “La Línea 3”.

La evasión fiscal por estos hechos alcanza los Q340 millones, y por ello actuó para poner en ley la situación, explicó Lacs.

El exviceministro narró cómo fue el momento de su detención, en el cual aseguró que no hubo violencia ni abuso.

Aseguró que tras salir de un hotel en donde dio una charla abordó su vehículo y, cuando dio la vuelta a una cuadra del lugar, ocurrió “algo bastante inusual”, a su criterio: una motocicleta de la PNC le interceptó el paso.

El agente le solicitó sus documentos personales y del vehículo, le cuestionó si tenía armas, si había estado en prisión y si “tenía problemas con alguna empresa”. Además le anunció que “parecía ser” que tenía una orden de captura.

Unos “30 segundos después” llegaron dos radiopatrullas, dijo Lacs. Los policías indicaron que lo trasladarían a la subestación, pero él les pidió que lo llevaran a Tribunales, pues tenía una audiencia programada en el Juzgado Tercero Penal a las 13:00 horas. “Al rato llegaron todos los medios”, dijo.

De acuerdo con Guzmán el procedimiento “normal” que se utiliza es que cuando se emite una orden de juez competente, esta pasa a través del centro administrativo de Gestión Penal del Organismo Judicial y hay personas destinadas para procesar ese documento.

Es el personal del Juzgado el que lleva la orden a Gestión Penal, luego es trasladada a la Dirección General de la PNC, la cual la entrega a la Secretaría General de la PNC y luego a la sección de capturas de la División Especial de Investigación Criminal (DEIC).

Sin embargo, señaló que en ciertas ocasiones, cuando se trata de casos de alto impacto, para evitar fuga de información las órdenes de aprehensión que giran los Juzgados de Turno son entregadas al fiscal encargado del proceso y es este quien las lleva directo a la PNC.

En tanto, el director de la PNC señaló que se revisó el procedimiento que siguió ese documento en la institución y se confirmó que no hay irregularidades desde su ingreso, que fue el 11 de mayo a las 16:30 horas, hasta su ejecución ayer.

Ramos resaltó la necesidad de que se verifique los procesos interinstitucionales para trasladar la información de este tipo. A su criterio, se debe analizar el mecanismo por el cual las órdenes llegan a la PNC.

De igual forma, señaló que quienes reciben las órdenes no son peritos ni técnicos, por lo cual no realizan análisis grafotécnicos a cada documento, sino que verifican medidas de seguridad visibles, entre estas, que la firma y sello sean originales.

Por su parte, Ramírez dijo que “hay corrupción todavía en el sistema de justicia, pero siempre los procedimientos son mejorables”.

Y Fuentes Destarac recordó que “antes”, según su experiencia en el sistema judicial, “siempre” la PNC consultaba si efectivamente el juzgado había librado la orden de detención.

Guzmán señaló que de forma inmediata se inició la investigación por parte de personal de la Fiscalía Metropolitana para determinar la posible falsedad del documento.

Y Ramos dijo que a través de Inspectoría General y como parte de las pesquisas se entrevistó a los agentes captores para determinar el mecanismo que utilizaron para generar la alerta de la presencia de Lacs en el sector y proceder a su detención.

Según se informó, tanto los sellos como la firma serán evaluados por expertos el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Guzmán mencionó que cuando conocieron la noticia de la captura de Lacs, en el MP se empezó a buscar información sobre quién solicitó la orden de captura. En un chat todas las Fiscalías respondían de forma negativa, dijo.

Personal de la Fiscalía de Delitos Administrativos estaba en Juzgado Tercero y le mostró al juez la imagen que circuló en redes sociales sobre la orden.

“Yo no he ejecutado esa orden de aprehensión, no la he emanado, los sellos no corresponden al juzgado”, fue la respuesta del juez Mynor Moto, dijo Guzmán.