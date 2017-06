Estado Islámico reivindica atentado en Filipinas

El grupo yihadista del Estado Islámico (EI) reivindicó el atentado perpetrado alrededor de la 1:30 de la madrugada (hora local) el Resorts World Manila, en Filipinas.

Según SITE, un sitio web que vigila la actividad de los grupos extremistas, el EI confirmó la autoría del ataque a través de un comunicado.

Las autoridades todavía no han dado detalles sobre el incidente ni revelado el número de víctimas.

En sus redes sociales, el resort señaló que se trabajaba en conjunto con la Policía Nacional de Filipinas para verificar que los huéspedes y los trabajadores del complejo se encontraran a salvo.

Resorts World Manila is currently on lockdown following reports of gunfire from unidentified men.

— Resorts World Manila (@rwmanila) June 1, 2017