Trump: Corea del Norte falta el respeto a China con lanzamiento de misil

“Corea del Norte mostró una gran falta de respeto por su vecino, China, al disparar otro misil balístico… pero China esta haciendo un fuerte intento“, dijo Donald Trump en un tuit.

North Korea has shown great disrespect for their neighbor, China, by shooting off yet another ballistic missile…but China is trying hard!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2017