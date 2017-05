Trump critica las "mentiras" de los medios en el caso ruso

Donald Trump, de regreso de su primer viaje al exterior y tras nuevas revelaciones sobre el escándalo de los vínculos de su equipo con Rusia, criticó una vez más las “mentiras” de los medios en dos tuits el domingo.

El mandatario volvió el sábado de noche de una gira de nueve días por Medio Oriente y Europa, en un momento en el que la prensa estadounidense realiza nuevas revelaciones sobre los contactos entre su yerno, Jared Kushner, con Rusia en diciembre último.

Según esas revelaciones, Kushner quiso establecer un canal secreto de comunicación con el Kremlin con el propósito de eludir las vías de comunicación tradicionales entre los dos países.

“Mi opinión es que muchas fugas son mentiras fabricadas por los medios, ‘fake news’ (falsas noticias)”, tuiteó Trump el domingo de mañana.

It is my opinion that many of the leaks coming out of the White House are fabricated lies made up by the #FakeNews media. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017

Cada vez que los medios mencionan fuentes anónimas, “es muy posible que no existan fuentes, sino que son inventadas por los periodistas, ‘fake news’“, agregó.

….it is very possible that those sources don't exist but are made up by fake news writers. #FakeNews is the enemy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017

Las revelaciones sobre Jared Kushner, uno de los más estrechos asesores de Trump en la Casa Blanca, son las últimas de una larga sucesión en el tiempo de fugas sobre los contactos entre el entorno del presidente estadounidense y Rusia durante la campaña electoral y en las semanas posteriores a su victoria el 8 de noviembre.

Más temprano el domingo, en otro tuit, Trump alabó lo que calificó como un “gran éxito” su gira por Europa.

“Acabo de volver de Europa. El viaje fue un gran éxito para Estados Unidos. Mucho trabajo pero grandes resultados“, escribió.

Just returned from Europe. Trip was a great success for America. Hard work but big results! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2017

La canciller alemana, Angela Merkel, ya había calificado el sábado los resultados de la cumbre del G7 de países desarrollados celebrada en Taormina (Italia), de “seis contra uno” como “muy difíciles, por no decir muy insatisfactorios“.

Trump también acusó a los medios de haber cubierto “muy mal” el jueves la elección parcial de Montana, ganada por muy poco por el candidato republicano Greg Gianforte.