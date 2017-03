Gaby Moreno estrena el video "Estaré" y lo dedica a su perrita fallecida

Este es un vestido hecho únicamente con vegetales! 🍆🍆🍆 Increíble el arte de los diseñadores. Les tomó varias horas hacerlo el mismo día que lo usé para la fotografía. Gracias a @officialpetalatino por la oportunidad de ser parte de esta campaña. "Decidir lo que comemos es decidir entre los horrores de las granjas industriales y el respeto por los animales!" 🐖🐄🐥❤

A post shared by Gaby Moreno (@gaby_moreno) on Mar 2, 2017 at 5:01pm PST