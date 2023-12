Kim Shantal deslumbra con su sensualidad para Playboy

La influencer y creadora de contenidos cumple uno de sus sueños al posar para la famosa revista del conejito en su edición México.

Publicidad

Kim Shantal reveló que desde niña le fascinaba ver el famoso reality “The girls of the Playboy Mansion” en la televisión a escondidas de su mamá y ahora cumple uno de sus sueños al posar para la famosa revista.

Esta influencer mexicana es llamada “La loca de los videos” y justo hace dos meses abrió su cuenta en la plataforma azul para adultos y ella ha confirmado que le ha “ido de maravilla al enseñar sus encantos y su escultural figura”. Shantal ha confirmado que siempre se ha sentido una mujer muy libre y no teme a las desnudez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Shantal 🌹 (@kimshantal)

Hoy en día, Kim Shantal se sorprende de que la gente piense que todavía hace videos para niños. “Si me sigues en mis redes, como en Instagram, te darás cuenta que siempre he sido muy transparente, una mujer muy libre y sin tabúes. No me da miedo mostrar lo que soy, que es lo más importante y si quieres algo más explícito, ahí está mi OnlyFans”, comenta.

Para la sesión de fotos de la famosa revista, Kim Shantal se sintió muy cómoda. Nunca antes había posado desnuda para una cámara, pero ella misma detalló que lo disfrutó al máximo porque estaba en su zona de confort.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Playboy México & LATAM (@playboymx)

En las imágenes, la famosa derrocha sensualidad entre encajes y poca ropa. Esta influencer en la actualidad además hizo su debut en la música y formó parte del programa de MTV “La venganza de los ex VIP”. Ahora es una de las elegidas para el reality “Los 50 de Telemundo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kim Shantal 🌹 (@kimshantal)

Lee también: ►¡Rompe el silencio! Yailin La Más Viral revela su verdad tras escándalo con 6ix9ine

Mira también:

Publicidad