¡Rompe el silencio! Yailin La Más Viral revela su verdad tras escándalo con 6ix9ine

La famosa cuenta su versión de los hechos y afirma haber sido víctima de agresión por parte del rapero. ¿Qué pasó realmente en la polémica noche?

En medio del escándalo generado por las acusaciones de violencia entre Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine, la cantante decide dar un giro a la narrativa, compartiendo su versión de los acontecimientos que llevaron a su detención en Florida.

La historia tomó un giro inesperado cuando Yailin reveló su perspectiva de la situación, contradiciendo las palabras del famoso rapero. Según la artista, la discusión con 6ix9ine sucedió cuando él la agredió primero.

“Estábamos discutiendo, él viene, me agrede, yo lo grabo, viene y se va, se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza él a grabar, le digo yo que me devuelva mis cosas, yo me largo de aquí que yo no tengo nada que hacer aquí. No me las quiere devolver, y me dijo que no, que me iba sin nada, que me iba sin dinero, sin nada”, detalló Yailin.

La situación se complicó aún más debido a la falta de residencia de la cantante en el lugar donde ocurrieron los hechos. Además, denunció que el rapero la privó de sus pertenencias, dejándola sin opciones para regresar a su hogar o dirigirse a otro lugar.

Este testimonio añade un nuevo capítulo a la controversia entre la pareja, revelando una perspectiva diferente de la noche que resultó en la detención de Yailin.

La situación ha generado reacciones en redes sociales de seguidores de ambos artistas. La controversia parece estar lejos de resolverse, y la pareja continúa siendo centro de atención en el mundo del entretenimiento.

“Esto parece una novela será un videoclip”, “Pienso que es la promoción para su nuevo video”, “Ahora ya no hay que creer en estos tipos”, “Yo no creo todo este show es para hacerse más publicidad”, “Pienso que lanzarán algún tema juntos”, han sido algunas reacciones.

