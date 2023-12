Jennifer Love Hewitt se defiende a las críticas por su irreconocible rostro

La actriz, que fue un sex symbol en los 90's, habló de lo duro que es envejecer en Hollywood, esto después de los comentarios que recibió por una foto que compartió en Instagram.

Publicidad

Jennifer Love Hewitt fue una de la celebridades más populares en la década de los 90, protagonizó “Can’t Hardly Wait” y “I Know What You Did Last Summer”.

Sin embargo, la actriz desapareció de la farándula al alejarse de la vida pública y dedicarse a su familia. Ahora, su nombre vuelve a estar en el centro de la polémica por su “cambiado rostro“.

Hace unos días, compartió una foto luciendo un nuevo look, pero como no tenía maquillaje se le ocurrió usar un filtro desatando una ola de comentarios por verse irreconocible.

“Pero… ¡Te recordaba con otra cara! Siempre guapa… pero diferente”

“Creo que alguien más lo dijo bien… ¿Por qué tu cara no eres tú? Tu nariz, cejas y labios son tan diferentes…”

“¿Se sometió a una cirugía plástica? No parece la misma persona”

“Ya ni siquiera te pareces a ti mismo… 😮”

“¡Perdón por decir esto, pero te veías tan hermosa naturalmente y ahora te ves artificial”, son algunos de los comentarios que ha estado recibiendo en algunas publicaciones. Algo por lo que no ha tardado en estallar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Love Hewitt (@jenniferlovehewitt)

Respuesta de la actriz

Jennifer Love Hewitt fue entrevistada por Michael Rosembaum para el podcast “Inside Of You”, donde narró qué fue lo que sucedió:

“Envejecer en Hollywood es realmente difícil. Porque no puedes hacer nada bien. Me estaba peinando y no tenía ni una pizca de maquillaje, así que me puse un filtro. Y era sólo un filtro que en ese momento se veía bien a la luz del salón. No le di importancia”.

Ella contó que la respuesta a dicha imagen fue “una locura” y que para contraatacar comenzó a utilizar “filtros exagerados” y “filtros locos”, aunque esto también le salió mal.

Rosenbaum le preguntó por qué presta atención a lo que le escriben las personas que sólo quieren humillarla, ella fue tajante en su respuesta: “Porque fingir que no le prestamos atención a eso es una mentira”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jennifer Love Hewitt (@jenniferlovehewitt)

Publicidad