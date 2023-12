Jada Pinkett: cachetada de Will Smith a Chris Rock salvó mi matrimonio

La actriz detalló que antes de los incidentes en los Premios Oscar, ya estaban separados, pero la bofetada cambió su opinión.

Aunque durante varios años conformaron una de las parejas más queridas de Hollywood, las declaraciones de Jada Pinkett han situado su matrimonio con Will Smith en el centro de la controversia y han generado fuertes críticas. En esta ocasión, la actriz reveló que la bofetada de su esposo a Chris Rock en los Premios Oscar fue un factor determinante para salvar su matrimonio, a pesar de las repercusiones negativas que tuvo en la carrera del actor.

La también productora y empresaria estadounidense lanzó recientemente sus memorias, en las cuales revela más detalles sobre su relación de más de 20 años con Will Smith. Estos revelaciones volvieron a generar interés, ya que señaló que el incidente en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 28 de marzo de 2022, fue crucial para fortalecer su conexión al darse cuenta de los desafíos que enfrentarían juntos tras defender su relación públicamente.

“Cuando estaba sentada en los Oscar, me di cuenta. Tan pronto como dije: ‘Oh Dios, ¿acabas de pegarle a Chris?’. Me quedé como: ‘Estamos juntos en esto (…) ’No llegué a este lugar como tu mujer, pero me voy de aquí como tu mujer porque tenemos una tormenta a la que vamos a tener que enfrentarnos juntos. No me voy a ir de tu lado’”, dijo Jada Pinkett en entrevista para Vanity Fair, quien también indicó que antes del evento de la Academia ya no estaban juntos como pareja pero aquel suceso la hizo cambiar de opinión.