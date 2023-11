Hollywood despide a Susan Sarandon tras comentarios sobre Israel y Palestina

La actriz y otras celebridades, así como equipos deportivos, han sufrido represalias por condenar los ataques israelíes en Gaza.

Publicidad

Estrellas como Gal Gadot, Natalie Portman o Madonna han mostrado su apoyo públicamente a Israel desde que estallara la guerra contra Palestina. Sin embargo, no es el caso de Susan Sarandon.

La actriz ha sido la última en pronunciarse sobre la guerra mostrándose crítica con Israel y por eso fue expulsada de la agencia de representación United Talent Agency (UTA), la mayor de Hollywood.

“Hay mucha gente que tiene miedo de ser judía en este momento. Están empezando a probar lo que se siente al ser musulmán en este país, tan a menudo sometidos a la violencia”, declaró en una manifestación en Nueva York.

"No es necesario ser palestino para preocuparse por lo que está sucediendo en Gaza. Estoy con Palestina. Nadie es libre hasta que todos sean libres" Susan Sarandon, esto bastó para que la Agencia de Talentos UTA la despidieran.#FreePalestine #PalestinaLibre pic.twitter.com/B2vgpTXIxw — 𝓔𝓵 𝓟𝓻𝓸𝓯𝓮𝓼𝓸𝓻 (@ElProfe2890) November 23, 2023

Ella se ha participado en varias protestas a favor del pueblo palestino, algo que no sorprende demasiado ya que ha destacado como activista en el pasado y hasta ha sido arrestada en dos ocasiones por esto.}

“No es necesario ser palestino para preocuparse por lo que está sucediendo en Gaza. Estoy con Palestina. Nadie es libre hasta que todos sean libres”, publicó el pasado 4 de noviembre.

Además, la intérprete mexicana Melissa Barrera también ha sufrido las consecuencias de posicionarse en defensa del pueblo palestino.

Ella ha sido despedida de la película Scream VII después de publicar en sus redes sociales que la ofensiva israelí en Gaza de las últimas semanas suponen “un genocidio y una limpieza étnica”.

¿Quién es Susan Sarandon?

Es una conocida actriz estadounidense oriunda de Nueva York, que ha desarrollado una larga carrera en Hollywood y que alcanzó el punto máximo del estrellato al convertirse en ganadora de un premio Oscar en 1996 por Pena de muerte.

Su inicio en el cine se dio en 1970 con la cinta dramática Joe, para luego saltar a la pantalla chica con la telenovela A World Apart, emitida entre 1970 y 1971. No obstante, 1975 fue el gran punto de inflexión con la cinta de culto The Rocky Horror Picture Show.

Sobre su vida personal, se casó con Chris Sarandon en 1967, pero se divorciaron en 1979. Posteriormente mantuvo una relación sentimental con el también actor Tim Robbins, entre 1988 y 2009. Aunque se separaron, fruto de ese amor nacieron sus dos hijos: Jack Henry Robbins y Miles Robbins.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Susan Sarandon (@susansarandon)

Publicidad