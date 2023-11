Lucía Méndez es hospitalizada de emergencia ¿cuál es su estado de salud?

La actriz, quien estaba a punto de unirse a la obra de teatro “Lagunilla, mi barrio” en sustitución de Laura León, se encuentra hospitalizada.

Publicidad

Lucía Méndez se encuentra hospitalizada desde el pasado lunes debido a una influenza severa que contrajo durante un viaje a Colombia. Está información fue revelada por Vicky López, colaboradora del programa radiofónico de Maxine Woodside, ‘Todo para la mujer’.

Según López, Méndez presentó problemas respiratorios al regresar de su viaje y tras realizarse estudios médicos, se confirmó que padece de influenza.

La actriz, quien estaba a punto de unirse a la obra de teatro “Lagunilla, mi barrio” en sustitución de Laura León, permanecerá bajo observación y con mascarilla de oxígeno por algunos días más.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucía Méndez (@luciamendezof)

“Tengo una noticia ya autorizada por Lucía Méndez. Desde hace tres días, Lucía está hospitalizada. No se había dado a conocer para no causar un rollo mediático”, informó López en el programa.

“Hoy dos reporteros estuvieron indagando en el hospital. Entonces antes de que se haga un chisme les explico: Lucía Méndez tiene influenza”, agregó.

La reportera detalló que la actriz experimentó dificultades para respirar, inicialmente atribuidas al cansancio del viaje y al vuelo.

“Le pusieron oxígeno y ayer salieron los estudios que tiene influenza severa, por eso no ha podido contestar. Algunas personas la llamaron y no está grave, simplemente no puede contestar porque ahorita tiene afectadas todas las vías respiratorias”, explicó.

Hasta ahora, no se ha revelado en qué hospital se encuentra Méndez, ni cuándo podrá retomar sus actividades artísticas.

“Espero que se recupere pronto”, “Ya está grande y sus cirugías es probable que no le ayuden, pero que se recupere pronto”, “Sin duda debe estar muy mal, que su recuperación sea pronto”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucía Méndez (@luciamendezof)

Lee también: ►Benjamín Levy: “Entre más extiendo mis alas, más presente tengo a Guatemala”

Mira también:

Publicidad