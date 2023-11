Benjamín Levy: “Entre más extiendo mis alas, más presente tengo a Guatemala”

El actor guatemalteco está nominado a los premios Imagen Awards 2023 por su papel en la serie policiaca Chicago PD y nos platicó más detalles de su vida, carrera y sueños.

Benjamín Levy Aguilar nació en Guatemala el 19 de junio de 1993, es hijo de Mariluz Aguilar Rivas, Miss Guatemala 1988, y Jeff Levy, un empresario nacido en Brooklyn.

El actor guatemalteco ha destacado en grandes producciones de Hollywood. Durante una entrevista, nos reveló más detalles de su vida, sus sueños y cómo esta carrera actoral le ha traído muchas satisfacciones.

Antes de decidir convertirse en una estrella, fue reclutado para jugar en el AC Milán, en la categoría juvenil. En su paso por dicho equipo ganó como MVP (mejor jugador) y se llevó el primer lugar en el torneo donde participaron más de mil niños de todo el mundo.

Su carrera como futbolista terminó dos años después cuando quebró el fémur. Regresó a Guatemala y estudió Krav Maga (autodefensa israelí) y eso lo llevó a trabajar en un compañía guatemalteca, lo que hizo que se convirtiera en guardia presidencial en el 2011.

Sin embargo, su vida cambió tras tener una conversación con su madre, mientras esperaban por la luz verde en un semáforo.

“Estaba un poco deprimido y no sabía ni tenía una dirección clara, entonces le dije: ‘Ma’ yo tenía un sueño tan grande con el fútbol y eso paró por una fractura de mi fémur’ y [ella] se quedó pensando en ese semáforo rojo que íbamos camino a renovar mi licencia y me dijo:

‘A ti te gusta ver películas, ¿por qué no haces películas? El panorama era claro, irme a Hollywood”, agregó.

Un giro en la vida del actor

Con 18 años, Benjamín compró un “one way ticket” para Los Ángeles sin imaginar que ya no regresaría a su país. “Así me ha gustado vivir mi vida, no analizo tantos las cosas, simplemente me tiro al agua”, señala.

¿Cómo describirías tu vida desde que comenzó tu carrera en la actuación?

Mi vida en Los Ángeles fue un autodescubrimiento, cuando comencé a descubrir quién era yo, saber qué partes estaban rotas de mi niñez y saber cuáles eran mis miedos, fue lo que me motivó a convertirme en un mejor actor.

Ahora, mirando para atrás, descubrí que el arte no puede ser más profundo que tu vida. Mientras más profundo seas en tu vida, más profundo es tu arte.

Sus inicios fueron en el 2012, como uno de los extras de la serie musical Glee. Pero el casting que realmente cambió su vida fue el que realizó para Fox, en el 2020, cuando obtuvo el papel de Antonio Rivera en la serie dramática Filthy Rich, en el que participó con la reconocida actriz Kim Cattrall.

Luego de un largo proceso de casting, en el 2022 formó parte de la exitosa serie de Netflix “La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana”, en donde interpretó el papel de Rex, esto junto a la actriz Kristen Bell.

Desde el 2014 empezó a aparecer eventualmente en la serie Chicago PD y, en la más reciente temporada, ya se perfiló como uno de los personajes principales, esto con su interpretación de Dante Torres.

¿Quién es Dante Torres?

Es un policía que viene de barrio bajo, ha estado en maras. Su padrastro le pegaba a su mamá así que él la defendió y lo envío al hospital, estuvo en coma y terminó en silla de ruedas para toda su vida.

Tras estar en la cárcel, tomo la decisión de cambiar su vida y comenzó a trabajar “encubierto” como policía. Es muy insitintivo y sabe cosas que otros policías no saben, por venir de la calle.

Este papel te está dando la nominación como Mejor Actor de Reparto en una serie de Drama en los Imagen Awards 2023, ¿cómo te sientes?

Se siente muy bien que reconozcan tu trabajo porque uno le ponen tanto empeño. Soy muy feliz, nunca he sido una persona que se basa en premios, trabajo duro y lo hago porque me gusta. No me tomo como personal ni lo bueno ni lo malo.

La ceremonia de premiación tendrá lugar el domingo 3 de diciembre en Los Ángeles en el Millenium Biltmore LA. Benjamín Levy compite al lado de: David Castañeda, Fabrizio Guido, John Leguizamo, Gabriel Luna, Edward James Olmos y Emilio Rivera.

