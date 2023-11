¡Irreconocible! Julia Roberts preocupa a fans por su apariencia

Aunque la actriz lució un look sensacional fue su aspecto el que preocupó a sus millones de fans.

Julia Roberts lució irreconocible durante la premiere de su nueva película ‘Leave The World Behind’ en Londres. La actriz de 56 años se lució muy diferente a lo acostumbrado y sus fans se preocuparon por ella.

La famosa desfiló por la alfombra roja ataviada con un blazer rosa baby con botones cruzados y escote en V y un bralette negro de encaje, a juego con un minishort del mismo tono que se escondió por debajo del dobladillo del saco.

Sumó un par de zapatillas plateadas decoradas con cristales, un collar de diamantes y pendientes combinados.

Aunque su look era sensacional, muchos fans se preocuparon por su aspecto. “Luce demacrada estará bien de salud”, “Pareciera que sufre problemas alimenticios”, “Qué mal se encuentra”, “No me agrada para nada cómo luce”, “Es cierto que ya está grande pero no sé, la miro enferma”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Just Jared (@justjared)

Sobre la película

De acuerdo con los informes, el filme Leave The World Behind fue producida por el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama y escrita por el director Sam Esmail.

Leave The World Behind tiene su origen en la novela literaria de Rumaan Alam titulada de la misma forma.

Roberts interpreta a Amanda, una mujer que disfruta de sus vacaciones con sus hijos en Long Island cuando los personajes de Mahershala Ali y Myha’la Herrold irrumpen en su vida afirmando que son los dueños del lugar donde se hospeda con sus hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julia Roberts (@juliaroberts)

