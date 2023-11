El increíble cambio en el rostro de famosa modelo de Victoria Secret

Adriana Lima responde contundente a los que critican su nuevo aspecto.

Adriana Lima puede presumir de haber sido una de las supermodelos mejor pagadas de la historia. La brasileña de 42 años ha desfilado en las mejores pasarelas del mundo y ha conocido la industria desde todos sus puntos y vértices. Desde el año 1999 y hasta el año 2018, Lima fue uno de los ángeles fijos de Victoria’s Secret, puesto con el que sueñan millones de mujeres en todo el mundo que se dedican a la belleza y a la moda.

Después de tres embarazos y varias décadas dedicada en cuerpo y alma a su trabajo, la mujer originaria de Salvador de Bahía ha experimentado algunos cambios físicos, algo que no esconde, ya que siempre ha sido una chica empoderada. Sin embargo, su última aparición pública ha dado mucho que hablar en redes sociales y plataformas de microblogging como Instagram, Facebook, TikTok o X (anteriormente conocida como Twitter).

El pasado martes por la noche, la supermodelo acudió junto a toda su familia al estreno en Los Ángeles de la película Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes. Para dicha ocasión, Lima escogió un bonito minivestido negro con detalles en rojo y unos tacones puntiagudos a juego.

Adriana Lima before and after.

What has she done? pic.twitter.com/V34wlSc6nQ

— Sabrina Smolders 🦋🌹 (@SabrinaSmolders) November 16, 2023