Angélica Vale sorprende con espectacular cambio físico y así reaccionan sus fans

La famosa actriz mexicana compartió una fotografía donde presume su nueva figura, recibiendo elogios por parte de sus miles de seguidores.

Publicidad

A lo largo de su carrera, Angélica Vale ha enfrentado críticas en relación a su apariencia física, especialmente en lo que respecta a su peso. La famosa mexicana ha sido muy sincera al hablar de las dificultades que ha tenido en su lucha por mantener un peso saludable.

Recientemente, la hija de Angélica María compartió que finalmente ha descubierto la causa de sus problemas para perder peso y ha revelado su tratamiento. Como resultado, ahora ha cautivado a sus fans con su nuevo aspecto.

Fue gracias a una fotografía que la famosa actriz compartió en redes sociales junto a Eugenio Derbez que varios de sus seguidores se dieron cuenta de cómo luce ahora.

Angélica se reunió con Derbez en su programa de radio llamado “La Vale Show” y adelantó a sus seguidores que la entrevista con el conocido comediante mexicano estaría pronto disponible en YouTube.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Vale Show (@lavaleshowla)

La actriz llevaba unos pantalones estilo cargo en color negro, combinados con un top corto de manga larga que permitía ver su tonificado abdomen. Inmediatamente recibió miles de elogios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angelica Vale (@angelicavaleoriginal)

“Luce sensacional”, “Soy testiga de su lucha para bajar de peso y ahora se mira más hermosa”, “Me encantabas antes y ahora más”, “Siempre hermosa”, fueron algunas reacciones de sus fans.

“Me desintoxicaron. Yo comía tres lechugas y no bajaba ni una libra preguntándome por qué. Pero fue un rollo hormonal”, explicó la actriz. “Si me lo hubiera comido sólo cierras el pico y adelgazas, pero aquí no era eso. Fue muy difícil encontrarle, fueron nueve años de buscar y buscar hasta que lo logré”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Vale Show (@lavaleshowla)

Lee también: ►Daniel Bisogno reaparece y fans se preocupan por su aspecto

Mira también:

Publicidad