Kendall Jenner pasea por las calles de Nueva York sin pantalones

Luciendo únicamente una blusa y lencería, la modelo fue captada mientras salía de un restaurante.

Los estilismos que usan las celebridades para salir a la calle como cualquier personal, terminan siendo en fuente de inspiración para los fans, tal como ahora sucede con Kendall Jenner.

La modelo apareció con un look atrevido cuando fue captada paseando por las calles de Nueva York tras salir de un restaurante, su atuendo acaparó toda la atención.

Ella llevaba una camisa azul XXL con estampado a rayas clásico y lo que parece ser lencería negra. Unos mocasines negros clásicos de la firma The Row, un bolso acolchado en clave maximalista y gafas de sol de montura rectangular.

Su estilo suele ser una combinación de prendas ceñidas con otras más anchas, jugando siempre con los contrastes con toques minimal. En esta ocasión, la joven prescindió de los pantalones y utilizó la camisa a modo vestido.

Las reacciones a su vestimenta no tardaron en llegar y los fans de inmediato le pidieron que se pusiera pantalones. Recordemos que ella

es actualmente la modelo mejor pagada del mundo, según el ranking de la revista Forbes, con una fortuna de 22 millones de dólares.

“Ella olvidó algo 😮 jajaja”

“Ponte unos pantalones por favor #KendallJenner”

“No Kendall, no eres Tom Cruise para usar ese look”

“La verdad que se ve horrible, nada que ver para un look de calle”

El amor de la modelo

Bad Bunny habló sobre su vida personal y profesional durante una entrevista reciente con Vanity Fair. El cantante puertorriqueño reveló que se acerca un nuevo álbum y los fanáticos podrán escuchar un nuevo sonido de él.

“No estoy seguro de si esto va a dar forma a mi música, en general o solo una canción”, dijo a la publicación. El nuevo álbum podría lanzarse en otoño próximo; sin embargo, no dio muchos detalles sobre sus planes.

Sobre su relación con Kendall Jenner, el cantante dijo que no está interesado en casarse y tener hijos por el momento, pero no descarta la posibilidad de sentar cabeza en el futuro.

También habló de las críticas de los fans cuando llegó a su vida amorosa: “No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada y realmente no quiero que lo sepan”, dijo al medio.

Bad Bunny y Kendall en el concierto de Drake🫣🐕 pic.twitter.com/m4ohOf95sb — carloxx iván (@itscarlosivan) August 14, 2023

