Ninel Conde a punto de mostrar su intimidad en candente trikini

La actriz y cantante presumió su sexy cuerpazo en un diminuto traje de baño que apenas cubría sus exuberantes curvas.

Publicidad

Para nadie es un secreto que Ninel Conde posee una de las figuras más candentes de la farándula mexicana, y también de una de las más envidiadas.

Por eso que es la cantante aprovecha cada oportunidad que tiene para presumir sus sexys curvas. Para ella, modelar diminuta lencería o trajes de baño no es tarea difícil.

En esta oportunidad, impactó con un bañador enterizo de color verde que remarca toda su silueta tan perfecta. La prenda, con tiras delanteras, está a punto de revelar parte de su intimidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ninel Conde (@ninelconde)

“¡Es día de joroba! Ombligo de la semana 💚”, escribió en la publicación que supera los 80 mil reproducciones.

A ella constantemente la vemos compartiendo sus diferentes rutinas de ejercicios, al igual que algunos consejos que pone en práctica a la hora de alimentarse.

“Soy muy disciplinada. No tomo, no fumo y trato de desintoxicar mi cuerpo con jugos orgánicos y alimentos que me cocinan”, reveló. “De vez en cuando sí me porto mal pero lo importante no es hacerlo, sino saber retomar el camino y continuar una disciplina”.

Confesión de la cantante

Durante el reality “Secretos de las Indomables”, Ninel Conde confesó que Luis Miguel fue su novio hace algunos años. Ella dejó con la boca abierta a las demás mujeres cuando afirmó haber tenido un romance con Micky.

Fue entonces que Alicia Machado, Yuri y Patricia Manterola también revelaron sus amoríos con el cantante de 53 años. “Es un caballero. Yo nunca hablé al respecto. La verdad que en ese tiempo no era el momento”, relató la sensual mujer.

“Pero ¿A quién no le gustaría quedarse con ese muñeco?”, añadió, quien además de confesar su secretico, adelantó que pronto estrenará un reality show de su vida.

Publicidad