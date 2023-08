Jennifer López enciende las redes con diminuta lencería transparente

La cantante publicó unas fotos con las que puso a todo Instagram a dar zoom, mostrando sus candentes curvas y levantando pasiones a sus 54 años.

Jennifer López no deja de sorprender a sus más de 250 millones de seguidores en Instagram, pues cada vez lo deja más atónitos porque entre más pasa el tiempo, se muestra mejor y más conservada.

La cantante lució más sexy que nunca disfrutando de las altas temperaturas y con muy escasa ropa, con unas postales que no tardaron en hacer efecto en el mundo de las redes sociales

Ella aparece luciendo un minúsculo conjunto de lencería en color azul con unas atrevidas transparencias, mientras dio su pose más coqueta y sexy a la cámara.

Por otro lado, hubo un detalle que se robó la intriga de los fanáticos ¿Dónde está su tatuaje de amor?

Fue el pasado mes de febrero, que Jennifer López y Ben Affleck decidieron celebrar el día de los enamorados dándose un gesto que nunca podrán borrar de su piel: un tatuaje.

Con este gesto dejan claro lo fuerte que es su amor; sin embargo, este no se evidenció en sus más recientes tomas.

Como se puede ver en la primera fotografía posteada por JLO, esta se hizo un símbolo de infinito con una flecha cruzada, no se alcanza a distinguir con facilidad los nombres que están escritos en los bordes, pero se cree que está escrito el de Ben al revés. La pregunta que surge es ¿Lo borró?

