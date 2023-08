Gabriel Soto se retira de las telenovelas debido a una enfermedad grave

Gabriel Soto anuncia pausa en su carrera por esta enfermedad.

Gabriel Soto preocupó a sus fanáticas luego de que anunciara que, por cuestiones de salud, se ausentará por algunos meses de las telenovelas. El exesposo de Geraldine Bazán enfatizó que su salud es primero.

“Ahora sí, ya necesito de unos meses, ya regresaré pronto; me tomaré un descanso no porque quiera, sino porque mi cuerpo ya me lo pide, ya mi salud se está viendo un poquito mermada”, destacó el actor.