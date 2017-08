Val Kilmer causa preocupación por su salud al suspender varias actividades

Después de negarlo durante casi un año, Val Kilmer confirmó que padece cáncer de garganta en abril de este año.

En ese entonces, el aspecto desmejorado causó preocupación entre los fanáticos aunque él había dicho que ya estaba curado, pero que le costaba hablar por la hinchazón en su lengua.

Sin embargo, el protagonista de Batman, ha causado inquietud entre sus seguidores una vez más. En esta ocasión, el actor suspendió varios eventos que ya tenía programados previamente e, incluso, faltó a la inauguración de su propia exposición de arte en Los Ángeles.

Kilmer se ha ausentado de varias actividades públicas generando rumores de que su salud se encuentra en peligro.

Ante esta situación, el actor se vio en la necesidad de desmentir la información que circula en redes sociales:

“No le presten atención a los artículos sobre problemas debido a mi salud. He tenido algunos problemas familiares como todo el mundo y tuvo que posponer y cambiar algunas fechas. Gracias por su amor y apoyo y por favor no dar lugar a los tabloides sensacionalistas. Ellos realmente preocupan a mi madre que todavía cree en la basura que lee…”.

See reviews fr fans lst nite against new try to dredge up more negative health lies because I had to shuffle shows because of family needs.

— Val Kilmer (@valkilmer) August 6, 2017