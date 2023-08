La comedia “subida de tono” se convierte en lo más visto en Netflix

A pocos días de su estreno, la cinta "Buena Suerte, Leo Grande" ha causado sensación en la plataforma de streaming. ¡No te la pierdas!

Una aclamada y premiada comedia se ha tomado una de las primeras posiciones de lo más visto en Netflix Latinoamérica. Se trata de una comedia subida de tono que recibió aplausos durante su estreno el año pasado y que ahora está arrasando en la plataforma.

Se trata de “Buena suerte, Leo Grande“, una comedia romántica que ha cautivado al público. Y cómo no si su historia está conquistando a muchos que la han visto y se la recomiendan a sus amigos. Así, se ha transformado en una de las películas más vistas actualmente.

La película recibió aclamación por su combinación de comedia y drama, además de forma de tratar la sexualidad de una mujer de edad mayor.

Además, su protagonista, la actriz Emma Thompson, recibió aplausos por su trabajo en esta película y una nominación a los Premios Bafta y a los Globos de Oro.

En Rotten Tomatoes, Buena suerte, Leo Grande tiene una impresionante aclamación del 93% por parte de los críticos. “Las historias de despertar sexual no son escasas, pero Good Luck to You, Leo Grande prueba que todavía puedes hacer una original”, señala el consenso.