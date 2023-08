Ariadne Díaz explota su sensualidad en transparente body y sin nada abajo

La actriz compartió una serie de fotos que dejaron a más de uno con la boca abierta, mostrando su espectacular cuerpazo en un candente atuendo.

Ariadne Díaz le está dando rienda suelta a su faceta como modelo durante las últimas publicaciones, y es que recientemente compartió una serie de fotos tomadas por el reconocido fotógrafo Christopher Esqueda.

En las imágenes, la actriz mexicana aparece presumiendo su figura mientras usa un body negro con transparencias y sin ropa interior. Ella complementó las imágenes con el mensaje:

“No hay sueño más grande que tu propia dignidad, tu vida y tu alegría. Respeta tu intuición, porque nunca se equivoca y abraza todo lo que venga del amor ✨. Que tengan un gran día”.

También causó sensación hace unos días al compartir fotos que la muestran en una playa de Puerto Vallarta (de donde es originaria), usando un minibikini negro y acompañada de su mascota:

“No iba a subir estas fotos porque están movidas, pues era de noche y yo estaba corriendo, y después me acordé que cuando empezó Instagram justo de eso se trataba, de compartir fotos reales que lejos estaban de ser perfectas, pero que subíamos porque eran momentos memorables. 🌙 Esa tarde/noche Perri conoció el mar justo en la playa de los muertos, en donde pasé las mejores tardes de mi infancia, y por último, mi mamá tomó estas fotos y todo esto para mí significa mucho. Ojalá nos animemos a compartir más momentos especiales sin importarnos nada más”. ✨

¿La actriz tendrá OnlyFans?

Ariadne Díaz fue una de las invitadas a la alfombra roja del estreno de la obra de teatro Vaselina Timbiriche en donde fue abordada por los medios de comunicación para ser cuestionada sobre si abrirá una página de OnlyFans debido a que comparte, regularmente, fotos en bikini o con poca ropa.

Ella explicó que no tiene el valor, por el momento, de empezar con un emprendimiento económico que se base en compartir fotografías semi o completamente desnuda para que sean vistas por cualquier persona.

“No me tientes… no me tientes… yo super felicito a los que están ahí porque sé que les va re bien de dinero y aparte se necesita valor y se necesita un cuerpazo”, a lo que un reportero le aseguró que ella lo tenía.

“Gracias… muchas gracias, pero no sé si yo me sentiría cómoda, de verdad que cuando alguien sale ahí lo aplaudo y digo que es muy padre… que cada quien haga lo que se le pegue la gana, yo no estaría cómoda haciéndolo”, explicó.

