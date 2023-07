Britney Spears enciende las redes al mostrar tatuajes en zona íntima

La cantante realizó un sexy baile que dejó ver sus tatuajes, mientras lucía un diminuto y sensual bikini rojo.

Después de unos días alejada de las redes sociales, Britney Spears regresó sorprendiendo a sus miles de fans al mostrar su lado más sensual con candentes publicaciones.

Ahora la cantante se lució con un diminuto bikini rojo con un top de tirantes delgados y un escote pronunciado, con el que hizo alarde de su silueta tonificada y mostró algunos de los tatuajes que tiene cerca de la zona íntima de su cuerpo.

La Princesa del Pop de 41 años de edad complementó su atuendo con unas zapatillas marrón y pulseras de colores. Además, usó delineador negro en los párpados para destacar su mirada, mientras su cabello rubio lucía completamente despeinado.

“Una semana con mi libro de ayuno 📕 y las cosas han dado la vuelta 🙈🙈👍🏼 !!! Me encanta compartir y decir la verdad porque si dije lo siento, mentimos como lo hace mi familia… ¡¡¡No sería capaz de tocar el corazón de tanta GENTE BUENA 🙊!!!”, escribió.

Recientemente compartió la noticia de que a finales de año se publicara su libro de memorias que lleva por título ‘The Woman In Me‘, en el cual abordará importantes aspectos de su vida, luego de haber estado bajo la tutela de su padre por 13 largos años.

El amor de la cantante

Britney Spears está de vuelta en la música y en el baile. Así lo dejó ver en su cuenta oficial de Twitter en donde compartió un video bailando y gozando de su libertad.

En el clip de apenas 21 segundos, se ve a la intérprete de ‘Hold It Against Me’ portando un mono escotado en color café al que decidió acompañar con un sombrero color hueso.

A lado de ella también aparece su esposo Sam Ashgari, con quien contrajo matrimonio el 9 de junio de 2022 en Los Ángeles. Pero no sólo podemos ver al dueño de su corazón, sino también a dos perritos, quienes tiene una aparición de apenas unos segundos.

