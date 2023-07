Galilea Montijo deja ver de más en vestido de encaje transparente

La presentadora ha cautivado con sus extravagantes y candentes looks que ha usado en "La Casa de los Famosos México".

Galilea Montijo ha cautivado a todos con su sensualidad en cada una de las galas de La Casa de los Famosos México y de nuevo atrajo todas las miradas durante la noche de las nominaciones.

La presentadora mexicana enamoró a sus miles de fans tras haber aparecido con un sexy vestido de encaje, bastante transparente, el cual dejaba ver su ropa interior.

“🖤 #lacasadelosfamososmx 🖤”, escribió la celebridad.

Esta no es la primera vez que se roba las miradas, pues casi todas las galas del reality show, ella aparece con candentes y extravagantes atuendos donde deja ver el cuerpazo que tiene.

Sus seguidores no han dudado en comentar lo bien que se ve desde que va al gimnasio y más ahora que ella comparte sus rutinas de entrenamiento con las cuales impresiona. Otros criticaron la elección de su atuendo.

Confesiones de la presentadora

En marzo, Galilea Montijo anunció que se divorció de Fernando Reina debido a problemas que tuvieron durante la pandemia por la covid-19; sin embargo, en Netas Divinas confesó que desde años atrás quisieron resolver sus diferencias y ella se dio cuenta de los errores que cometió.

Durante la más reciente emisión del programa, las presentadoras hablaron sobre las ocasiones que han asistido a terapia y cómo es ahora su relación con la salud mental, por ello recordó la primera vez que recurrió con un profesional.

“Hace cinco años, no, ya hace seis-siete años que por primera vez intenté ir con la terapeuta con pareja, me di cuenta de que pues sí, todo ser humano lo necesita, no es cuestión de locura”, reveló.

Gali compartió que aquellas cosas que llegó a hacer dentro de su matrimonio, que hoy considera errores, no fueron intencionales, pues ella no lo veía como algo negativo hasta que fue a terapia.

“Me di cuenta de que había varias cosas que estaba arrastrando desde niña y que no sabía que me hacían tanto daño como adulta, y me di cuenta de muchos errores que yo cometía, pero sin querer”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo)

