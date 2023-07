Coldplay envía mensaje tras impactante recolección de basura en Guatemala

Desde hace unos meses, la banda británica se unió a la misión de The Ocean CleanUp para librar de plásticos los océanos mundiales.

A través de sus redes sociales, Coldplay reaccionó a unas de las publicaciones de The Ocean Cleanup en la que muestran el trabajo que realizan en el Río Las Vacas y la basura que han retirado en ese sitio.

La organización sin fines de lucro dio más detalles sobre el proyecto que ejecuta en Río Las Vacas, Guatemala, cuya misión es limpiar los océanos de plástico.

Según la entidad, su nueva barricada interceptora conocida como Interceptor 006, se ha desplegado en el Río Las Vacas como la solución a los tsunamis anuales de basura que fluyen desde ese sitio hacia el Río Motagua y finalmente hacia el Mar Caribe.

“Estamos encantados con el comienzo positivo que ha tenido el Interceptor 006, con alrededor de 250 camiones cargados de basura que ya no pueden llegar al Mar Caribe”, dijo Boyan Slat, fundador y director ejecutivo de la organización.

In the past month, we have collected over 1.5m kg of trash with Interceptor 006 in Guatemala. 🇬🇹

We are still learning from operating in this harsh environment, but we’ll build on this positive start and keep optimizing the Interceptor Barricade for this one-of-a-kind river. pic.twitter.com/zEQrbk78HD

— The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) June 29, 2023