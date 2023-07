Premios Juventud: Chiquis es comparada con “oso escandaloso” por su look

La hija de Jenni Rivera se hizo presente en la alfombra roja de los Premios Juventud. Sin embargo, su look no fue del agrado de sus fans.

Chiquis Rivera se hizo presente en los Premios Juventud luciendo un look que muchos fans aseguran que “no le favoreció”.

La hija de Jenni Rivera decidió utilizar un vestido café de tela gruesa lo que hacía que no luciera sus sensuales atributos. “Qué le pasó a Chiqui me extraña de ella”, “Parece el oso escandaloso, terrible”, “Por qué un vestido de pana eso ya no está de moda”, “Terribles Chiquis me decepcionas”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Chiquis, Jacqie y Jenicka, las hijas de Jenni Rivera, presentarán un emotivo homenaje a la Diva de la Banda esta noche en Premios Juventud.

La fallecida famosa será recordada en la gala de Premios Juventud esta noche en Puerto Rico. Las hijas de la Diva de la Banda hablaron de un homenaje que presentarán a su madre.

“Es un momento super emotivo, sentimientos encontrados porque la parte de artista para mí es como que ‘tengo que ser profesional’, pero luego la parte de hermana, de hija”, dijo Chiquis sobre este tributo.

“Compartir el escenario entre hermanas será una inolvidable experiencia. Realmente siento que nos estamos cuidando todas”, dijo Jacqie.

Jenni falleció en un accidente aéreo en la sierra de Iturbide, en el norte de México, el 9 de diciembre de 2012 tras haber ofrecido un concierto en la Arena Monterrey.

