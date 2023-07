Chiquis Rivera luce su espectacular figura en Grecia

Chiquis Rivera celebra sus 38 años en Grecia y cautiva a sus millones de fans con atrevidas postales.

El 2023 ha sido sin duda un año de grandes éxitos para la Chiquis Rivera. La cantante mexicana ha logrado grandes cosas, desde convertirse en dueña de su propia línea de fajas hasta comprometerse con su pareja Emilio Sánchez.

Ahora, Chiquis viajó hasta Grecia para celebrar por todo lo alto su cumpleaños 38. La cantante ha presumido parte de su viaje a través de las redes sociales y ha cautivado a sus millones de fans con sus atuendos y sensual figura.

Desde Mykonos, uno de los lugares más paradisíacos de la nación, la hija de la fallecida Jenni Rivera ha seguido celebrando una nueva vuelta al Sol. Junto a su prometido, Emilio Sánchez, la famosa ha posado con diferentes looks.

En una nueva serie de fotos que publicó la artista se dejó ver con un traje de baño de una sola pieza en color azul que destaca sus curvas. También con un vestido blanco y otros varios atuendos que destacan los sensuales atributos de la intérprete.

“Agradecimiento – Es la temática y el lema que guiará este nuevo año de Vida. Este cumpleaños no pedí nada. No desee que nada fuera diferente. Este cumpleaños simplemente agradecí la vuelta al sol. ¡Estar viva, ser amada, sentir paz, tener salud y estar PRESENTE! ¡Gracias Dios mío! Me siento preparada. Me siento ansiosa de ver TU plan para mi VIDA presentado ante mí”, expresó Chiquis Rivera.

“Felicidades te mereces toda la felicidad del mundo”, “Siempre guapa”, “Espero que este nuevo matrimonio le duré para toda la vida”, “Me encanta como luce ahora”, “Espero que sigas así y ya no más cirugías por favor”, fueron algunas reacciones de sus fans.

