Filtran video de Jorge Salina siendo infiel al besar en la boca a su nutrióloga

El actor, esposo de Elizabeth Álvarez, fue captado fuera de Televisa en pleno amorío con Anna Paula Castillo y en el programa Chisme No Like dieron a conocer las imágenes.

Hace unos meses, se dio a conocer que Jorge Salinas había recibido la visita de su nutrióloga y las cámaras de TV Notas lo captaron fuera de Televisa dándose tremendo beso.

Sin embargo, ahora salieron más detalles a la luz. Aunque el actor lleva más de 10 años casado con la actriz Elizabeth Álvarez, fue visto en pleno amorío Anna Paula Castillo, de 28 años.

Ahora ha salido a la luz un video de este famoso beso y el programa Chisme no like presentó el video completo del encuentro del galán de Telenovelas y su nutrióloga. *Ver después del minuto 6.

Incluso, en una entrevista, Anna Paula confesó que sí hubo beso entre ellos, “yo no lo estoy negando y, de hecho, él en su declaración tampoco lo niega; a mí incluso me tranquilizó cuando dijeron que tenían el video, me hubiera gustado que lo sacaran y ya”, indicó.

¿Qué hizo el actor?

Sobre el video, los presentadores Javier Ceriani y Elisa Beristain comentaron que ese día Jorge Salinas y la nutrióloga supuestamente estaban planeando pasar la noche juntos.

Según indican, Anna Paula se había quedado esperando al artista en una plaza cerca de Televisa desde las 2pm hasta las 11pm. Pero la reunión resultó fallida pues Elizabeth apareció de sorpresa en la televisora de San Ángel y Jorge Salinas ya no pudo salir.

Como prueba de ello, el programa de espectáculos también reveló otro video en el que se puede ver a la nutrióloga pasear por la plaza y posteriormente saliendo muy tarde del lugar en donde tomó un café, hizo ejercicio en el gimnasio y realizó otros pendientes para esperarlo.

Recordemos que en febrero Elizabeth publicó una fotografía con su esposo dejando ver que estaban muy enamorados y sobre el tema indicó en un encuentro con los medios:

Yo estoy bien, estamos bien todos, somos un matrimonio hermoso y ustedes son los testigos que, durante 11 años, nos han visto como estamos juntos, no tengo nada más que decir, de verdad quisiera decir cosas, pero ¿qué puedo decir?”.

Ver esta publicación en Instagram

