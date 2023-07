¡Presenta a su sensual novia! Anuel AA se olvida de Karol G y Yailin La Más Viral

Ahora que Yailin apareció junto a 6ix9ine y Karol G con Feid, Anuel dejó en claro que tiene una nueva relación. Ella es su sensual novia.

Anuel AA es un cantante del género urbano de Puerto Rico, pero no solo se ha destacado por su música sino por las constantes polémicas de su vida personal. Tras haber tenido una relación sentimental con Karol G y Yailin La Más Viral (con quien tiene una hija), salió comentando que seguía enamorado de la artista colombiana a lo que ella respondió con tener una nueva relación con el famoso Feid.

El intérprete de ‘Más Rica Que Ayer’ ha generado muchas críticas en redes sociales, sobre todo por el supuesto acoso al que sometió a la colombiana Karol G con sus comentarios. Sin embargo, ahora ha dejado claro que ha cerrado ese capítulo y ya se deja ver con una nueva novia.

Por su parte, Yailin La Más Viral mantiene una relación con 6ix9ine. La joven cumplió años el 4 de julio y no pudo festejarlo pues se encuentra hospitalizada. Sin embargo, su nuevo novio le llevó un tierno ramo de flores y le cantó el feliz cumpleaños. Anuel AA no pareció muy feliz con la publicación y el amor que estaría naciendo entre los cantantes, por eso no quiso quedarse callado y ahora comparte una imagen con su “nueva novia”.

El cantante puertorriqueño apareció en un yate abrazado con una mujer bastante voluptuosa. Se trata de Laury Saavedra. Por las fotos y videos que se publicaron en redes sociales, llevan varios meses saliendo y paseando hasta en helicóptero. Así luce.

