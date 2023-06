¡Ola de memes para Anuel! Karol G y Yailin lucen a sus nuevas parejas

El hecho pronto generó polémica y burlas hacia Anuel AA, que en las últimas semanas ha compartido en sus publicaciones y en sus conciertos que desea regresar con Karol G.

Sin Yailin ni Karol G, Anuel AA ha sido objeto de burlas en redes sociales luego de que sus exparejas confirmarán su nuevas relaciones sentimentales.

Yailin y Tekashi69, confirmaron que su relación es real, al realizar su primera aparición juntos en redes sociales, rodeados de lujos. Horas después, Karol G confirmo su noviazgo con Feid, los colombianos llegaron tomados de la mano al concierto del artista de género urbano.

Anuel AA está pasando por el mejor momento de su carrera entre conciertos y disfrutar de sus diferentes carros. Sin embargo, su vida amorosa es otra historia ya que sus exparejas Yailin y Karol G al parecer habrían iniciado una nueva relación.

“RECUERDEN SIEMPRE QUE DIOS Y LA FAMILIA SON LAS 2 COSAS QUE REALMENTE IMPORTAN EN LA VIDA”, comentó Anuel en sus redes sociales. “El enfoque q tengo ahora mismo nunca lo he tenido en mi vida, a estas alturas ya es imposible imaginarme todo lo que voy a lograr Y NI YO MISMO SE QUE ESPERARME PORQUE NUNCA HE TENIDO ESTE ENFOQUE, NI ESTE EQUIPO DE TRABAJO Q TENGO!!!!!!! YO LO ÚNICO QUE SE ES QUE VOY HACER HISTORIA Y NADIE ME VA PARAR 💯💯💯💯 NO EXISTE HUMANO QUE ME PUEDA PARAR… A MI TIEMPO, A MI MANERA, SIN SEGUIRLE LOS PASOS A NADIE Y HUMILDE SOBRE TODAS LAS COSAS CON UN CORAZÓN PURO”, agregó en otra publicación.

Sin embargo, en redes sociales muchos cibernautas han compartido memes en burla al artista puertorriqueño.

Karol G y Feid agarrados de la mano. Yailin y 6ix9ine juntos. Anuel: pic.twitter.com/aQtAKJmFho — A. (@_estigarribia9) June 17, 2023

Anuel recibiendo la noticia que yailin y Karol G al mismo tiempo pic.twitter.com/HLnsxvJkhh — Raidely (@raidely_sf) June 17, 2023

Si estás teniendo un mal día, solo piensa en Anuel que hoy ha tenido que ver a Karol G con Feid y a Yailin con Tekashi. pic.twitter.com/ABErHNqaEh — Keylin Acosta (@KeylinAcosta) June 17, 2023

Anuel en su casa viendo como Karol y Yailin están en pareja y el se quedó sin pan ni pedazopic.twitter.com/EFFlg3QCGV — 𝙀𝙡 𝙍𝙪𝙨𝙤👹 (@Rusito444) June 17, 2023

