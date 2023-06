Peso Pluma y Grupo Frontera cautivan a fans con nueva colaboración

La agrupación y el cantante de corridos se unieron para hacer su nueva colaboración.

Peso Pluma y Grupo Frontera han cautivado a sus fans con su nuevo lanzamiento. Ambos artistas han posicionado su música en lo más alto de la industria y de las listas más populares.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, continúa arrasando con sus lanzamientos musicales y en esta ocasión no fue la excepción, pues sorprendió a sus millones de fanáticos con una canción grupera en colaboración con Grupo Frontera.

El tema lleva como nombre “Tulum” y ya ha escalado a los primeros lugares en listas de popularidad en menos de 24 horas. De esta manera Peso Pluma demostró que también puede incursionar en el regional mexicano.

“Tulum” también se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales porque hace unos días Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se posicionó en contra de dicha corriente musical y expresó que sí estaba a favor de la música grupera.

“A lo mejor no le va a gustar a lo jóvenes y a los cantautores, pero no me importa que no les guste porque son libres. Nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quiera, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos”, comentó Obrador.

El presidente de México aseguró que nunca prohibirá escuchar una corriente musical por más que no sea de su agrado, sin embargo, comentó que desde su perspectiva algunas letras de corridos no son apropiadas porque hacen apología del delito.

“No hay que prohibirlos, pero sí hay que orientar a los jóvenes (…) como si lo material fuese lo más importante, la ropa de marca, las residencias, las alhajas, el poder o la prepotencia. Hay música muy buena para jóvenes, pero muy buena. Esa de Firme me gusta mucho a mí y le gusta mucho a los jóvenes, Ya Supérame, ¿por qué no esa música?”, expresó AMLO.

Fue bajo este contexto que Peso Pluma, considerado como el intérprete de corridos tumbados más importante del momento, unió fuerzas con Grupo Frontera para lanzar Tulum.

