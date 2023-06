Peso Pluma genera polémica por su nueva dentadura de diamantes

El cantante de corridos bélicos decidió decorar su sonrisa con una exclusiva dentadura con incrustaciones de diamantes y detalles en forma de corazón.

Peso Pluma, cantante mexicano famoso por interpretar corridos tumbados, decidió decorar su sonrisa con una dentadura de corazones y diamantes.

El músico originario de Zapopan se ha convertido es uno de los clientes favoritos de la firma Braggao, joyería especializada en personalizar dentaduras lujosas.

Las imágenes fueron compartidas por la cuenta oficial de la joyería y en las mismas se ve a Hassan Emilio Kobande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, luciendo una sonrisa millonaria gracias a la dentadura postiza que le realizaron de manera exclusiva. Braggao compartió el proceso de realización de la pieza hasta su finalización.

En otra publicación, Hyper Beast reveló que la dentadura de Peso Pluma tuvo un costo alrededor de 58 mil dólares, aproximadamente 1 millón de pesos mexicanos. La dentadura está hecha en oro blanco de 10 quilates, más 7 quilates de diamantes en corte brillante y también algunos esmaltados en forma de corazones rojos.

El diseño de la pieza es totalmente personalizado, esto quiere decir que Peso Pluma intervino en la apariencia de su nueva dentadura.

“Una sonrisa que brilla con diamantes, los exclusivos grillz diseñados por Braggao para @pesopluma el fenómeno musical global. En colaboración con el talentoso dentista @dr_raul_perez, hemos creado la pieza personalizada que refleja su estilo y personalidad única”, escribió la cuenta en Instagram de la joyería.

No es la primera vez que dicha joyería trabaja con celebridades, pues en sus publicaciones destacadas, además de tener relación con Peso Pluma, también han colaborado con otros famosos como Christian Nodal, Gera MX, Blessd y Kenia OS.

La nueva adquisición de Peso Pluma no dejó indiferentes a los internautas y muchos comentaron su malestar. “Se mira terrible con esa dentadura”, “Podrás tener todo el dinero del mundo pero lo naco no se te quita”, “Terrible como luce”, “Ya se le subió la fama, ya no tarda en salir tatuado de la cara”, “Solo pienso que este chico gasta millones de dólares en cosas sin sentido, ayuda a las personas mejor”, “Y la ayuda para los pobres? Que no se le olvide de dónde se fue”, fueron algunas reacciones.

