Hermano de Alejandra Guzmán descubre que no es la verdadero papá de su hijo

A través de un comunicado, Luis Enrique Guzmán dio a conocer que no es el padre biológico de Apolo, con quien hemos visto en reiteradas ocasiones compartir a la cantante.

A través de sus abogados, el hermano de Alejandra Guzmán informó que se sometió a una prueba genética con su hijo y resultó que no tiene ninguna compatibilidad biológica, por lo que buscará desconocer dicho vínculo legal.

En el documento que circula en las redes sociales, se puede que alguien le había generado un “falso conocimiento” sobre su hijo. En otras palabras, Luis Enrique Guzmán fue engañado respecto a su paternidad con Apolo.

Mayela Laguna, la esposa de músico, le hizo creer que el menor de edad era su hijo biológico, lo que se desmintió a través de una prueba genética.

Ahora él pugnará por disolver el vínculo paterno filial con el menor; sin embargo, el abogado Francisco Javier Piz explicó que el afecto del músico por el bebé no va a desaparecer.

“Si debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la filiación, misma que solo reside entre padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tanto derechos como obligaciones, no es dable (viable) continuarla”, se pudo leer.

Esto significa que el abogado no considera adecuado que se sigan manteniendo las obligaciones legales que tiene un padre hacia sus hijos. Es decir, procurar su educación, salud, esparcimiento y derecho a recibir alimentos.

La pareja se separó desde mayo de 2022, en su momento se filtraron algunos audios donde Mayela se expresó negativamente de su familia política y aseguraba haber sufrido maltrato por parte de su pareja, por lo que decidieron alejarse.

“Sí, sí estamos separados. Yo me fui de su casa hace un mes con lo de los audios, ya para que se sepa, para que no anden diciendo cosas que no son”, dijo el 3 de mayo de 2022.