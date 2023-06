Se viraliza foto de Jonas Brothers subiendo a cantar en diminuta ropa interior

Kevin, Joe y Nick Jonas acapararon la atención luego de aparecer en el escenario mostrando de más durante un concierto.

Publicidad

Desde hace un par de días, los Jonas Brothers han sido el foco de la atención en redes sociales por una foto donde aparentan estar dando un concierto en ropa interior.

Este suceso volvió locas a muchas fans que propusieron que el grupo continúe sus presentaciones con esa vestimenta. En la foto, se ve a Kevin, Joe y Nick Jonas en el escenario con calzoncillo y liguero, pero resulta que fue hecha por Inteligencia Artificial.

En cuestión de minutos, la foto se viralizó en redes sociales; sin embargo, todo se trató de una edición realizada, cosa que desconcertó a todos sus seguidores ya que la imagen se ve bastante real. Cabe señalar que hasta este momento, ninguno se ha pronunciado al respecto.

Los Jonas Brothers son noticia en redes sociales luego de que ofrecieran un concierto en ropa interior. 🔥 pic.twitter.com/4RfRaSDkhK — Portal Music Universe (@PortalMUniverse) June 14, 2023

Recordemos que la banda se formó en 2005, y tan solo un año más tarde estrenaron su álbum debut titulado It’s About Time, el cual incluye el éxito ‘Year 3000′.

Después lanzaron su álbum homónimo bajo el sello Hollywood Records del cual se desprenden las canciones ‘S.O.S’, ‘Hold On’ y ‘When You Look Me In The Eyes’.

Tras 6 años separados, en febrero de 2019 anunciaron su regreso y estrenaron el sencillo Sucker que viene incluido en el disco Happiness Begins.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jonas Brothers (@jonasbrothers)

Nick Jonas y su hija

El artista hizo que sus fans se derritan de amor al compartir una fotografía en el que muestra cómo es su relación con su hija Malti Marie, fruto de su matrimonio con Priyanka Chopra.

La imagen, que fue capturada por Nicolas Gerardin, muestra al cantante de los Jonas Brothers con una chaqueta de lentejuelas mientras carga a la pequeña de 16 meses, quien luce un vestido azul claro con volantes, un brazalete y sandalias blancas.

Esta foto fue tomada el 11 de junio en medio de la actuación de la banda en el Summertime Ball de Capital en el estadio de Wembley en Inglaterra, donde él lució el mismo conjunto.

(Visited 17 times, 17 visits today)

Publicidad