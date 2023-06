Anitta enloquece a fans con candente baile en tanga

La cantante brasileña aparece presumiendo tremendo cuerpazo en un diminuto bikini que a penas la cubre mientras mostraba sus movimientos más sensuales.

Publicidad

Anitta volvió a subir las pulsaciones de sus miles de fanáticos que esperan sus publicaciones en Instagram, pues recientemente subió donde realizó todos los movimientos pecaminosos posibles, al tiempo que mostraba su perfecta figura con un diminuto bikini Adidas.

Al ritmo de Dennis, MC Kevin o Chris Tá OK, originarios de Brasil también, la cantante presumió su tatuaje de corazoncito que tiene en la parte de atrás de su cuerpo.

“Toma”, fue lo único que escribió la estrella mientras los seguidores elogiaban su sensualidad y belleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anitta 🎤 (@anitta)

Este pegajoso baile sucede a días que la intérprete de “Envolver” y “Lobby” le ponga el toque latino a la final de UEFA Champions League en Estambul de la mano de Pepsi.

Ella y el artista de Nigeria, Burna Boy, serán los que cantarán en la final justo antes que el Manchester City y el Inter de Milán se disputen la copa desde el estadio Ataturr en Turquía.

Recordemos que fue la primera brasileña en estar nominada a un Grammy. Además, ha sido reconocida también por MTV, Billboard, Latin Grammy, Latin Billboard.

Éxitos para la cantante

Forbes dio a conocer su codiciada lista “30 Under 30” (30 menores de 30), cuya sección de Norteamérica este año incluye a tres artistas latinos: Anitta (No. 29), Becky G (No. 25), y Rauw Alejandro (No. 29).

Otros actos musicales que figuran en la lista son 24kGoldn (No. 22), Madison Beer (No. 24) y Blu de Tiger (No. 24), por nombrar algunos. En su sitio oficial, Forbes también destacó a Lizzo, Giveon y Bad Bunny, que formaron parte de la “Clase de menores de 30 de 2019”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anitta 🎤 (@anitta)

En 2016 fue el primer evento masivo internacional donde se dio a conocer Larissa de Macedo Machado, como realmente se llama, hizo un show en la apertura de los Juegos Olímpicos de 2016.

Su muisca mezcla géneros brasileños como la samba, el calipso con el tradicional pop y el muy presente en los últimos años, género urbano.

(Visited 44 times, 44 visits today)

Publicidad