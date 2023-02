Fans de BTS estallan en Twitter porque no ganaron ni un Grammy

La banda surcoreana estaba nominada en tres categorías; sin embargo, no ganaron en ninguna lo que provocó el enojo de las ARMY.

Por tercer año consecutivo, BTS tuvo su nominación a los Premios Grammy, algo que emocionó a las fans, a pesar de tener innumerables premios, no se ha podido llevar un gramófono.

La banda surcoreana se encontraban nominados en tres categorías: Mejor presentación de dúo o grupo de pop, Mejor vídeo musical y Álbum del año.

Sin embargo, el premio al álbum del año se lo llevó Harry Styles con su disco “Harry’s House”. El hecho que los intérpretes de “Dynamite” no se llevaran a casa ningún premio molestó a las ARMY, quienes mostraron su enojo a través de Twitter.

in other words…

BTS proves that their success is not a result of media play or hype from the K-media, but rather a testament to their exceptional talent, tireless dedication, and unwavering connection with their fans for the 10th consecutive year.

BTS BTS BTS pic.twitter.com/UK36BUPTGN

— BTSerious ♡ 아포방포 (@ceylonbangtan) February 6, 2023