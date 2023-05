Alejandro Sanz reaparece tras alarma por su salud mental

El famoso ha vuelto a recurrir a Twitter para hablar de su tema de salud mental.

Alejandro Sanz lanzó este fin de semana un preocupante mensaje a través de su perfil de Twitter. El mismo preocupó a sus millones de fans quienes se preguntaban si se encontraba bien de salud.

En el mensaje, el famoso reconocía que no estaba bien abriéndose con sus millones de seguidores. “No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, comentó.

Después de unos días de que el artista recibió una oleada de mensajes de apoyo, Sanz volvió a tocar el tema. Lo primero que ha querido hacer es dar las gracias a sus seguidores por ese “calorcito” que ha recibido en forma de mensajes. “Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas”, expresó.

“He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea”, añadió el artista madrileño.

Alejandro Sanz terminó agradeciendo el apoyo a sus fans y con una frase optimista: “Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”.

“Te amamos Sanz queremos verte bien”, “Todos pasamos un proceso y cada quien lo toma de diferente manera”, “Es genial que el comparta su sentir, el dinero no lo es todo”, “Te admiro y te amo por esto, adelante Sanz”, fueron algunas reacciones de sus fans.

El cantante volverá a subirse a los escenarios con una gira que empieza este 3 de junio y en la que recorrerá España, con conciertos en Úbeda, Córdoba, Valencia, Barcelona, Granada, Albacete, Madrid, Málaga, Chiclana de la Frontera, Roquetas de Mar, Murcia, Alicante y Castellón. Una gira que en septiembre traspasará fronteras y por el momento se tiene confirmado Estados Unidos y México.

