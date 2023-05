Karol G llega a portada de “Elle” y esta vez sin filtros

La famosa cantante colombiana llegó a la portada de la revista "Elle" en su edición de junio, esta vez sin filtros.

Según la publicación, la entrevista con Karol G se hizo en español en Nueva York y narra que hace 11 años, la famosa artista llegó a esa ciudad a aprender inglés luego de sentir que no pasaba nada con su carrera en Medellín.

“Durante tantos años, ni uno, ni dos, ni tres, muchos años, todos pensaron que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma”, comentó La Bichota. “Fue un desafío seguir creyendo en mí. Y si no fuera porque mis padres me convencieron de que podía lograrlo, me habría sentido avergonzada y abandonado todo”, agregó.

Carolina Giraldo Navarro agrega que fueron seis años de lucha al lado de su papá quien también es músico, Juan Guillermo Giraldo Ramírez, para lograr poner su nombre en la industria del género urbano. Hoy en día es una de las más reconocidas y tiene colaboraciones con Shakira, Nicki Minaj, entre otros.

“Nunca nos sentamos y dijimos, ‘está bien, pensemos en un concepto de álbum que rompa, que será el número uno’. Solo estaba cantando sobre mi vida. ¿Cómo puede ser eso significativo para las personas? Si las personas se conectan con el álbum, se conectan directamente, literalmente, conmigo. Porque ese es el disco: historias de mi vida, en canciones”, dice Karol G.

La artista también se refirió a ‘Tusa’, una de sus canciones más emblemáticas, y a ‘Bichota’, del 2021. También hablar en la entrevista de su ruptura con Anuel AA cuyo duelo llevó en privado pero que se convirtió en ‘Mañana será bonito’, con letras nostálgicas.

En las fotografías, Karol G se ha mostrado totalmente al natural y la revista respetó el hecho de no utilizar filtros. “Te miras hermosa”, “Siempre mi Karol bella”, “Tan sensual como ella”, “Cada vez que veo una publicación de ella pienso que Anuel se muere”, “Me encantas”, fueron algunas reacciones de sus fans.

