Rosalía confiesa por primera vez cómo le propuso matrimonio Rauw Alejandro

La pareja dio la feliz noticia hace unos meses atrás, tomando por sorpresa a sus miles de fanáticos.

Rosalía y Rauw Alejandro son una de las parejas de moda, los dos gozan de gran popularidad de manera individual, pero juntos es aún mayor. Ambos han dado pasos en su relación en los que han demostrado que han dado un paso más.

Primero, lanzaron un EP juntos con tres canciones juntos, una colaboración que sus fans llevaban años pidiendo. Pocos días después, anunciaron su compromiso, con la catalana luciendo un anillo en su mano.

Fue en el videoclip de “Beso” donde se veía a Rosalía mostrando su dedo anular y con los ojos lagrimosos. Ahora, los protagonistas de esta historia de amor han explicado cómo fue el momento de la pedida.

En una entrevista para GQ, Rosalía ha detallado cómo el puertorriqueño le pidió matrimonio. Para la artista catalana, la forma en que lo hizo Rauw fue “la mejor que jamás podría haber imaginado ni existir”.

El lugar donde hincó la rodilla el cantante fue “en la casa de la abuela” del puertorriqueño en “la parte más arriba del edificio”, donde se veía toda la ciudad. La pedida tuvo pirotécnica y todo, pero no se sabe si fue casualidad o no, pero Puerto Rico se llenó de fuegos artificiales que le vinieron muy bien al intérprete.

Más detalles de la pedida de Rosalía…

Rosalía recordó el momento: “De golpe empezaste a buscar algo, era cómo no lo sacaba… Y yo pensando: ¿Qué está buscando?”, recordó la cantante. Además, añadió: “Entonces, de repente, te arrodillaste. Yo solo pensaban, no puede ser, no será que me va dar el anillo”.

Cabe destacar que, al parecer a Rauw se le atascó el anillo en el bolsillo, pero eso no fue impedimento para ponérselo finalmente.

En el clip, a ambos se les puede ver muy felices y emocionados. Hasta el momento se desconoce la fecha de la boda.

