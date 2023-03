Karol G genera sensación al quitarse el bikini en nuevo videoclip

"La Bichota" se inspiro en Hawái y lanzó un video como agradecimiento al éxito que ha tenido su último álbum "Mañana será bonito".

En los últimos años, Karol G se ha convertido en una de las artistas latinas más importantes en el mundo del género urbano. Así lo demostró con su reciente éxito, entre los que se encuentra su álbum ‘Mañana será bonito’, el cual se encuentra número 1 en Billboard Top 200.

Los últimos lanzamientos de la famosa colombiana se han convertido en un fenómeno, desde su colaboración con Shakira hasta llegar a ser la primer artista latina femenina con un álbum 100% en español que llega a lo más alto de la lista Billboard.

Ahora, Karol G ha querido agradecer a sus seguidores y lanzó el video “Mientra me curo del cora”, que según la cantante es uno de los más especiales que ha grabado en toda su carrera musical.

“Y para celebrar que mi álbum “MAÑANA SERÁ BONITO” se convirtió en el primer álbum 100% en español por una artista Latina femenina en lograr el #1 en Billboard Top 200, les voy a compartir el video de “MIENTRAS ME CURO DEL CORA” que es probablemente uno de los videos mas especiales que he grabado en toda mi carrera 🌸✨☀️🌈🌷 7:00 AM HORA DE HAWAI 🌺✨”, comentó la artista en sus redes sociales.

“Soñé cuando se quita el bikini”, “Quiero ver la escena completa cuando se quita el bikini, la amo”, “La amo completita”, “Qué sensual está mujer, es una diosa”, fueron algunas reacciones de sus fans.

