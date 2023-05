Tammy Parra pasea en lencería transparente por las calles de CDMX

Luego de que se viralizara la infidelidad de su exnovio, la influencer apareció en plena Ciudad de México luciendo sus candentes curvas en ropa interior frente a toda la gente.

Tammy Parra desafió sus miedos y se atrevió realizar una candente sesión de fotos en ropa interior en las calles de la Ciudad de México, y aunque las cosas no salieron como esperaba, le dejó una lección.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió a sus seguidores que el fotógrafo, Henry Jiménez, la retó a ser parte de una sesión de fotos, por lo que ella decidió enfrentar sus inseguridades y posar públicamente, eludiendo el juicio de los demás.

Ella posó con un conjunto de lencería blanco con algunas transparencias, que dejaban ver su perfecta anatomía, y unas enormes alas de ángel.

En un video cuenta que sus temores incluían preocupaciones sobre su cicatriz visible, no estar en su mejor forma física y la presencia de celulitis.

La joven confesó que no podía evitar temblar y experimentó un ataque de ansiedad al sentir la mirada de todos los transeúntes en la calle. Sin embargo, esta experiencia le permitió enfrentar sus miedos más profundos: la inseguridad, el acoso callejero y la ansiedad social.

Tammy Parra contó que la sesión tuvo ser interrumpida debido al acoso de al menos cinco hombres. A pesar de esto, ella declaró que la incomodidad debería recaer en aquellos que se sienten incómodos al ver a alguien en ropa interior en la calle.

“Entiendo que es muy difícil no ver a una persona que está en ‘chones’ en la calle con unas alas de ángel, que no me molestaba que me tomaran fotos, pero hubo un momento en la sesión donde tuvimos que parar, porque había como cinco hombres atrás de nosotros”.