Aislin Derbez se quita el sostén en arriesgada sesión de fotos

La actriz ha decido mostrarse más sensual en la publicaciones de sus redes sociales, esta vez apareció en topless para la campaña de Fendi.

Aislin Derbez ha dejado verse más sensual en la redes sociales y recientemente tomó una decisión arriesgada y tener una sesión de fotos quitándose la parte de arriba de su ropa.

La actriz mexicana aprovechó el impacto que tiene las redes para enviar un mensaje que ya se volvió viral, y utilizó una campaña de una famosa marca para lanzarlo.

A pocos días de celebrarse el Día de la Madre, la hija mayor de Eugenio Derbez publicó un emotivo mensaje dedicado a la maternidad y el proceso que esta implica.

Pues según para ella, esta etapa no ha sido nada sencilla, por eso acompañó una serie de fotografías en topless, en la cual expone su faceta más sensual.

“Pensé que cuando fuera mamá tendría que dejar a un lado ciertos sueños, pero la vida me ha llevado exactamente al camino opuesto. Nunca me imaginé que después de ser mamá iba a poder sentirme más libre y fuerte que nunca…”.

La sesión de la actriz

Aislinn Derbez también dejó en claro que está orgullosa de ser mamá y que su mayor motivación es su hija, por quien cada día se esfuerza para ser una mejor versión de sí misma.

“Y lo que más me motiva cada día es que mi hija pueda presenciar mi mejor versión. Ha sido un camino largo de aprender a ocupar el lugar que siempre quise y que antes no me permitía a mí misma”.

En un total look Fendi, ella luce unos pantalones cargo en tendencia de color verde en una textura de seda que hace brillar a la prenda con múltiples bolsillos y correas.

El bolso que modela la guapa celebridad es el estilo Peekaboo en color camel, un bolso icónico de la marca por ser de mano y tener un gran tamaño ideal para las mamás que cargan con todo, además de lucir un elegante herraje dorado.

