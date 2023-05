Familia de Jamie Foxx esperan lo peor ante su delicado estado de salud

A casi un mes de que se confirmara su ingreso al hospital, aún se desconoce cuál es el padecimiento del actor, quien se encuentra delicado y con pocas esperanzas.

Jamie Foxx es uno de los grandes artistas de Hollywood, que tiene en su historial cinematográfico títulos como Colateral, Ray, Soldado anónimo, Miami vice, entre otros.

El actor ha sido noticia, porque hace un mes ingresó al hospital, donde permanece debatiéndose entre la vida y la muerte. Según informes recientes, sus seres queridos mantienen la esperanza de una recuperación completa, pero se están preparando para lo peor.

Según lo publicado en medios internacionales, él ingresó el pasado 11 de abril. Todavía no se conoce públicamente la razón por la que tuvo que ser ingresado, pero su familia y amigos cercanos, ya han manifestado su preocupación.

